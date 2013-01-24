Большинство американцев поддержали идеи Обамы по ужесточению продажи оружия

Об этом свидетельствует опрос, проведенный компанией Gallup.

Респондентам предлагалось ответить "за" или "против" по девяти основным предложениям Белого дома, однако, как отмечают организаторы опроса, проведенного с 19 по 20 января, голосовавшим не сообщалось, что они были взяты из инициатив Обамы, пишет РИА "Новости".

По результатам опроса 91% респондентов поддержали идею о введении обязательной проверки на наличие судимости у покупателей любого оружия, 82% процента проголосовали за увеличение государственных трат на различные программы проверки молодежи на наличие психических заболеваний и лечение возможных отклонений. Три четверти американцев считают правильным ужесточение наказания для людей, которые покупают оружие для тех, кто не может приобрести его самостоятельно.

Кроме того, респонденты поддерживают значительное увеличение трат на федеральные программы по всестороннему обеспечению безопасности школ и других учебных заведений (69%), запрет на продажу штурмовых винтовок (60%), бронебойных боеприпасов (67%) и обойм емкостью более 10 патронов (54%).