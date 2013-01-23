СМИ: Замглавы «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» убит в Йемене
Второе лицо в иерархии террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" Саид аш-Шахри был уничтожен в Йемене в ходе совместной спецоперации американских и йеменских вооруженных сил.
Об этом передает в ночь на среду телеканал "Аль-Арабия"со ссылкой на родственников убитого.
Как отмечает РИА Новости, уроженец Саудовской Аравии аш-Шахри, известный также под именем Абу Суфьян аль-Азди, был ранен на второй неделе декабря, после чего впал в кому и вскоре скончался. Его похоронили в Йемене.
По данным телеканала CNN, информацию о гибели аш-Шахри подтвердила американская организация SITE, специализирующая на мониторинге террористических и экстремистских сайтов. По данным SITE, об уничтожении второго лица аравийской "Аль-Каиды"сообщил в Twitter один из его сообщников.
Аш-Шахри, отмечает "Аль-Арабия", считался заместителем главы "Аль-Каиды на Аравийском полуострове". Кроме того, он принимал участие в организации неудавшегося покушения на министра внутренних дел Саудовской Аравии в 2009 году принца Мухаммада бен Найефа.