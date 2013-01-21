Обама под аплодисменты пообещал поддерживать средний класс в США

21:06, 21 января 2013
Мир
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Президент США Барак Обама в своей инаугурационной речи перечислил основные принципы своего президентства, в том числе подчеркнул необходимость укрепления отношений с союзниками по всему миру.

Речь Обамы то и дело прерывалась аплодисментами / Фото: Official White House Photo

Об этом сообщают РИА «Новости».

"Возможности Америки безграничны, потому что у нас есть все для того, чтобы преуспеть", - провозгласил Б.Обама с трибуны на Капитолийском холме, обращаясь ко всей стране и десяткам тысяч собравшихся на главном вашингтонском бульваре - Эспланаде.

Он пообещал делать все для поддержки среднего класса, благополучие которого он считает основой благополучия всей страны, отметил необходимость заботы о самых уязвимых слоях населения, поскольку "счастье не должно быть уделом немногих", обязался поддерживать американское производство и бороться с всемирным потеплением.

"Мы будем укреплять отношения с союзниками по всему миру", - пообещал Б.Обама, добавив, что США также будут по всему миру поддерживать демократию, поскольку Америка всегда поддерживала "тех, кто жаждет свободы".

Речь президента неоднократно прерывалась аплодисментами и восторженными выкриками в поддержку его тезисов.

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