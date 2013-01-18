В НАТО довольны украинскими саперами

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны, об этом шла речь на шестом заседании Военного комитета НАТО.

Украину на этом заседании представляет начальник генерального штаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины Владимир Замана.

На заседании также рассматривались вопросы текущего состояния и перспектив проведения операции в Косово под руководством Альянса. В частности, участники заседания были проинформированы о состоянии и перспективах развития ситуации безопасности на севере Косово, достижения Силами безопасности Косово полных оперативных возможностей, а также будущей роли НАТО в контексте их дальнейшего развития. Отдельно обсуждались условия и пути перехода к третьему этапу фазы "Сдерживающее присутствие" операции Альянса в Косово.

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Как сообщал УНИАН, начиная с сентября 1999 года, подразделения Вооруженных сил Украины принимают участие в миротворческой операции под руководством НАТО в Косово в составе многонациональных сил КФОР. В настоящее время 161 военнослужащий выполняет задачи в районе операции Сил КФОР.