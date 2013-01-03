Украинцы приступили к выполнению задач в Косово

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, в частности в Косово прибыло инженерное подразделение в составе 28 военнослужащих во главе с командиром инженерной роты капитаном Андреем Братащуком.

Вместе с тем на Балканы доставлены материально-технические средства и 13 единиц специальной военной техники. Вместе с саперами группы разминирования приехала и минно-поисковая собака Ларс, отмечается в сообщении.

Как проинформировал командир национального контингента 16-й ротации в Косово подполковник Илья Федоренко, основной задачей украинских военных инженеров, которые будут выполнять задачи в составе нацконтингента, станет обеспечение передвижения подразделений сил КФОР, проведение инженерной разведки местности, выявление и обезвреживание взрывоопасных предметов и самодельных устройств. В то же время украинские миротворцы будут совершенствовать инженерное обустройство военных баз и оборудование вертолетных площадок.

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«Личный состав инженерного подразделения прошел соответствующую подготовку в Украине. Саперы дополнительно прошли учебу в Центре разминирования Вооруженных сил Украины, который расположен в Хмельницкой области, а водители – на горном автодроме в Закарпатской области», – сказал заместитель командира национального контингента (по оперативному обеспечению) майор Сергей Цвиляк.

В первые дни 2013 года украинские военные инженеры уже получили оружие, средства защиты и связи. Также украинские миротворцы прошли все необходимые инструктажи и приняли участие в других ознакомительных занятиях как на военной базе КФОР “Марешаль де Латре”, где они будут дислоцироваться, так и за ее пределами.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2012 года Украина по просьбе НАТО согласилась до конца года ввести в Косово инженерное подразделение, увеличив свое присутствие в этой стране до 163 военнослужащих.