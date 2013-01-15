Лукашенко рассказал, какая оппозиция его устроит

Президент Беларуси Александр Лукашенко хочет видеть в оппозиции людей, которые «борются за независимую страну».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции для представителей белорусских и зарубежных СМИ.

«Хочу видеть людей, которые борются за независимую страну. И не просто языком, а реально. Плохой для них Лукашенко, ну, критикуйте, но не в ущерб белорусам», - подчеркнул А.Лукашенко.

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Он привел несколько примеров, когда действия и заявления ряда оппозиционных политиков были направлены против интересов Беларуси.

«Когда-то у чехов взяли кредит, когда меньше 5 млн тонн хлеба собрали. Политики, которых записывают мне в спарринг-партнеры на предстоящих президентских выборах, бегали и кричали: «Не давайте!». Многие это помнят. Так это что - будущие руководители Беларуси? Это предатели интересов белорусского народа. Страшно и опасно: то, что я цеплялся, чтобы что-то сохранить для Беларуси, создавая это государство, - и завтра все это пойдет с молотка? Я должен за это переживать? Должен! Поэтому я их так и оцениваю», - отметил А.Лукашенко.

Он также сказал, что как патриот не хочет видеть никого из нынешних оппозиционеров на каких-то руководящих постах в стране.

А.Лукашенко при этом напомнил, что сам в свое время пришел к власти от оппозиции.

«Федута (один из лидеров кампании «Говори правду» - УНИАН) и Лебедько (лидер оппозиционной Объединенной гражданской партии – УНИАН) были рядом. Они от Лукашенко ушли, потому что им портфели малые дали», - сказал Президент Беларуси.