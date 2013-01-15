Лукашенко о проблемах в Беларуси: «Каюсь, каюсь, и третий раз говорю - каюсь»

"Каюсь, каюсь. Если этот человек (задавший вопрос) слышит, третий раз говорю - каюсь", - сказал Лукашенко.В начале пресс-конференции, которая проходит во вторник в Минске, президент начал отвечать на вопросы, размещенные в интернете, в одном из которых ему предложили "покаяться" за экономические и политические проблемы Беларуси, сообщают РИА Новости.

"Как первое лицо государства я несу ответственность за те проблемы, которые существуют в стране", - пояснил он.