Лукашенко о проблемах в Беларуси: «Каюсь, каюсь, и третий раз говорю - каюсь»
11:41, 15 января 2013Политика
5599 0
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что берет на себя ответственность за существующие в стране экономические и политические проблемы.
Лукашенко покаялся за экономические и политические проблемы Белоруссии
"Каюсь, каюсь. Если этот человек (задавший вопрос) слышит, третий раз говорю - каюсь", - сказал Лукашенко.В начале пресс-конференции, которая проходит во вторник в Минске, президент начал отвечать на вопросы, размещенные в интернете, в одном из которых ему предложили "покаяться" за экономические и политические проблемы Беларуси, сообщают РИА Новости.
"Как первое лицо государства я несу ответственность за те проблемы, которые существуют в стране", - пояснил он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter