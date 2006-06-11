В тюрьме на базе Гуантанамо повесились трое заключенных

В тюрьме на базе ВМС США в Гуантанамо (Куба) в своих камерах повесились трое заключенных.

Это подтвердил во время телефонной пресс-конференции ее начальник контр-адмирал Гарри ХАРРИС, сообщает NEWSru.

По его словам, самоубийцы сплели петли из одежды и кусков простыней. Как отметил Г.ХАРРИС, действия заключенных "не были спонтанными, а тщательно спланированы заранее".

Некоторые из заключенных были вовлечены в серию голодовок, проводившихся с прошлого августа в знак протеста против продолжающегося заключения и условий содержания. Однако, по данным администрации, число одновременно отказывающихся от приема пищи заключенных к прошедшим выходным сократилось до 18 человек. В прошлом оно достигало 131 человека.

Об инциденте был проинформирован Президент США Джордж БУШ, который находится в своей загородной резиденции в Кемп-Дэвиде (штат Мэриленд). По словам представителя Белого дома, Дж.БУШ выразил "серьезную озабоченность" в связи с происшедшим.

Представитель британского премьер-министра Тони БЛЭРА назвал произошедшее "печальным инцидентом" и добавил, что нужно дождаться результатов расследования, прежде чем делать какие-либо выводы.

В прошлом т.БЛЭР называл тюрьму в Гуантанамо "аномалией, которая должна прекратить существование".