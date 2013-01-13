В Афганистане авиация разбомбила мечеть с прихожанами: 15 погибших

Авиация международных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF) в воскресенье утром разбомбила мечеть, в которой афганцы совершали намаз, около 15 человек погибли, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информационное агентство Пажвак.

По данным агентства, в районе Хасанхейль уезда Саидабад провинции Вардак бомбовому удару подверглась мечеть, где мусульмане совершали утренний намаз. Когда уцелевшие стали вытаскивать из-под завалов тела погибших и раненых, авиация прилетела вновь и нанесла повторный удар по развалинам строения. По свидетельству очевидцев, на месте происшествия погибли не менее 15 мирных афганцев.

Пресс-секретарь губернатора Шахидулла Шахед подтвердил факт нанесения бомбового удара по мечети, однако заявил, что точное число жертв и пострадавших будет известно только после проведения тщательного расследования инцидента.

Представители ISAF в Кабуле утверждают, что в указанном районе был уничтожен склад с оружием, и никаких бомбардировок объектов там не проводилось.