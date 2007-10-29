Узбекистан готов предоставить территорию под российский космический мусор
22:14, 29 октября 2007Мир
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Об этом договорились министры обороны
Узбекистан дал разрешение на использование его территории для падения отработавших ступеней ракет-носителей.
Договоренность об этом была достигнута на переговорах министров обороны России и Узбекистана - Анатолия Сердюкова и Руслана Мирзаева. Ступени ракеты РС-20 будут падать на плато Устюрт - в пустынном северном районе Узбекистана.
Использование территории Узбекистана для падения отработавших ступеней необходимо для запуска на орбиту космического аппарата "Теос", вывод которого в космос планируется в декабре 2007 года.
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