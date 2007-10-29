Узбекистан готов предоставить территорию под российский космический мусор

Узбекистан дал разрешение на использование его территории для падения отработавших ступеней ракет-носителей.

Договоренность об этом была достигнута на переговорах министров обороны России и Узбекистана - Анатолия Сердюкова и Руслана Мирзаева. Ступени ракеты РС-20 будут падать на плато Устюрт - в пустынном северном районе Узбекистана.

Использование территории Узбекистана для падения отработавших ступеней необходимо для запуска на орбиту космического аппарата "Теос", вывод которого в космос планируется в декабре 2007 года.

Лента.ру