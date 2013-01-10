Самый популярный чиновник Латвии против введения евро
22:09, 10 января 2013Мир
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Госконтролер Латвии поддержала лат.
Ингуна Судраба поддерживает лат / Фото: Википедия
Руководитель Государственного контроля Латвии (аналог Счетной палаты) Ингуна Судраба, которая на протяжении последних лет является самым популярным в стране должностным лицом, не поддерживает намерение правительства вступить в еврозону в 2014 году. Об этом сообщают РИА «Новости».
"Для нас важно самим, насколько это возможно, определять свою политику, свой образ жизни. Деньги - как кровь, и отказавшись от собственной кровеносной системы, мы потеряем себя", - сказала И.Судраба сегодня журналистам.
Ранее Сейм (парламент) Латвии поддержал законопроект о вступлении в еврозону с 1 января 2014 года. В настоящий момент национальной валютой Латвии является лат.
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