Самый популярный чиновник Латвии против введения евро

Руководитель Государственного контроля Латвии (аналог Счетной палаты) Ингуна Судраба, которая на протяжении последних лет является самым популярным в стране должностным лицом, не поддерживает намерение правительства вступить в еврозону в 2014 году. Об этом сообщают РИА «Новости».

"Для нас важно самим, насколько это возможно, определять свою политику, свой образ жизни. Деньги - как кровь, и отказавшись от собственной кровеносной системы, мы потеряем себя", - сказала И.Судраба сегодня журналистам.

Ранее Сейм (парламент) Латвии поддержал законопроект о вступлении в еврозону с 1 января 2014 года. В настоящий момент национальной валютой Латвии является лат.