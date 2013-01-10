Посреди Нью-Йорка рухнул строительный кран

Как сообщает в среду, 9 января, New York Daily News со ссылкой на местные власти, в результате происшествия пострадали семь рабочих, трое из них серьезно. Все семеро госпитализированы, сообщает Lenta.ru.

Автокран высотой 380 футов (116 метров) упал на строительной площадке. Причины произошедшего выясняются.

Рухнувший кран принадлежит компании New York Crane, владелец которой, Джеймс Ломма (James Lomma) проходил в 2008 году по делу о преступной халатности, повлекшей гибель людей. Тогда в результате обрушения крана на Верхнем Ист-Сайде погибли двое рабочих. Ломма был оправдан.

New York Crane является одним из крупнейших операторов строительных кранов в Нью-Йорке.