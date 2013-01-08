Госдеп США добивается воссоединения российских сирот с уже найденными семьями

Об этом сообщила на пресс-брифинге официальный представитель госдепартамента США Виктория Нуланд.

"Мы продолжаем переговоры, мы бы хотели, чтобы завершился процесс усыновления, но мы были проинформированы, что соглашение приостановлено. Это очень трагично", - сказала Нуланд.

Как известно, первого января в России вступил в силу закон, ставший ответом на американский "акт Магнитского" и вводящий среди прочих мер запрет на усыновление американцами детей из РФ.

Ранее сенат конгресса США единогласно принял резолюцию с призывом к российским властям отпустить сирот, на момент принятия закона уже ожидавших отъезда в США. По данным сенаторов, 46, а возможно, больше, американских семей перед вступлением в силу так называемого "закона Димы Яковлева" уже получили окончательное разрешение на усыновление российских детей.

Нуланд сообщила, что по ее данным, от 500 до тысячи американских семей находились на момент вступления в силу "закона Димы Яковлева" на разных стадиях оформления усыновления детей из РФ. Официальный представитель госдепартамента призвала эти семьи регистрироваться на сайте adoption.state.gov, чтобы ведомство располагало максимально полными данными, необходимыми для переговоров с российскими властями.

Эхо Москвы