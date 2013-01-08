Главный санврач РФ предостерег россиян от зачатия детей после поклонения Бахусу

Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко напомнил россиянам, что январь — самый благоприятный месяц для зачатия ребенка, но посоветовал не спешить с этим вопросом тем парам, которые увлекались в новогодние каникулы алкоголем.

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"Кто вздумал это сделать — ну, дай бог. Это самое благоприятное время. Но нужно помнить, что если при этом вы до этого занимались поклонением языческому богу Бахусу, выпивали, то этого делать не надо. Нам не нужны дети "веселого ужина", — заявил Онищенко в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы".

РИА Новости