Южнокорейскую ракету KSLV-1 попытаются запустить с четвертой попытки

Новая попытка запуска южнокорейской ракеты KSLV-1, старт которой был отменен в конце ноября прошлого года из-за технических проблем на второй ступени, может состояться до конца этого месяца, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на источники в правительстве, сообщают РИА Новости.

По словам представителей в южнокорейском министерстве образования, науки и технологии, заседание комитета по подготовке к запуску южнокорейской ракеты запланировано на следующую неделю. Именно на нем, как ожидается, будет вынесено решение о возможной дате старта.

"До непосредственного запуска (ракеты) с момента проведения встречи комитета по подготовке запуска уйдет около 10 дней", — добавили источники агентства.

KSLV-1 должна была стартовать утром 29 ноября с космического центра Наро, расположенного в 485 километрах к югу от Сеула, однако запуск был отменен из-за выявленных неполадок. Это была третья попытка запустить ракету после двух неудачных запусков в 2009 и 2010 годах.