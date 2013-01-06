В интернет слили видео с антиизраильскими выпадами президента Египта

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на "Едиот Ахронот".

В ролике, датированном 2010 годом, Мурси называет соседей "кровососами", "потомками свиней и обезьян". По его словам, любые переговоры с израильтянами - "растрата времени и возможностей".

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Мурси завил, что "Палестинская автономия была создана врагами - сионистами и американцами - с единственной целью: противостоять воле и интересам палестинского народа" и потому, по его мнению, сионистам не место на Ближнем Востоке, их надо изгнать "с арабских и мусульманских земель", а также "изо всех исламских стран"

С точки зрения Мурси, "сионистскому образованию не должно быть места на палестинской земле". Он заявил, что ни при каких обстоятельствах не признает "зеленую линию", разграничивающую Израиль и Палестину, поскольку "вся эта земля принадлежит палестинцам, а не сионистам".