Израиль отгородился от Египта 230-километровым забором

Об этом сообщает РИА «Новости».

Забор, оснащенный системами слежения, призван блокировать основные пути проникновения в Израиль беженцев из стран Африки, контрабандистов и боевиков, которые за последние два года четырежды нападали на израильтян, прорываясь с территории Египта.

«Вы совершили невозможное. Это великое достижение... Теперь нам предстоит завершить работы на других границах страны», - сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая перед участниками строительства. Строительство заняло два года и обошлось израильскому бюджету в 1,6 миллиарда шекелей (более 420 миллионов долларов).

Первым достижением забора Б.Нетаньяху назвал решение проблемы африканских мигрантов, численность которых сократилась с 2,1 тысячи человек в январе 2012 года до 36 в декабре. ”Нам удалось полностью остановить поток... мы обязательно преуспеем и в нашей следующей миссии - возвращении десятков тысяч нелегальных иммигрантов в страны исхода. Мы уже начали этот процесс”, - сказал премьер.