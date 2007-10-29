Теракт в Ираке: 25 человек погибли

09:16, 29 октября 2007
Мир
661 0

Смертник подорвал себя во дворе полицейского участка

25 человек погибли и не менее 10 получили ранения в результате теракта в городе Баакуба в 60 км к северу от иракской столицы.

Как передает ИТАР-ТАСС, по свидетельствам очевидцев, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во дворе полицейского участка, где собрались рекруты, изъявившие желание служить в полиции.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter