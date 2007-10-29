Теракт в Ираке: 25 человек погибли
09:16, 29 октября 2007Мир
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Смертник подорвал себя во дворе полицейского участка
25 человек погибли и не менее 10 получили ранения в результате теракта в городе Баакуба в 60 км к северу от иракской столицы.
Как передает ИТАР-ТАСС, по свидетельствам очевидцев, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во дворе полицейского участка, где собрались рекруты, изъявившие желание служить в полиции.
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