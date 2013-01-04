СМИ: Квасневскому могут платить $ 200 тысяч за консультации относительно Украины

Об этом пишет Gazeta Wyborcza, отмечая, что, по неофициальной информации, экс-президент консультирует также по делам Польши и Европы.

Издание отмечает, что представители А.Квасневского, который возглавлял Польшу с 1995 по 2005 год, отказались предоставить информацию о его заработках в компании Kulczyk Investments, которая, среди прочего, имеет активы в Украине.

”В связи с тем, что (экс-президент) не исполняет никаких публичных функций, он не обязан обнародовать декларацию о своих доходах, а полные данные по этим делам имеет налоговая администрация”, - сообщила Анна Внук из бюро бывшего Президента.

Представители компании тоже не предоставили информации, чем именно А.Квасневский, являющийся известным в Украине политиком и международным посредником власти и оппозиции во время Помаранчевой революции, занимается в ней.

Издание напоминает, что А.Квасневский активно сотрудничает с зятем бывшего Президента Украины Леонида Кучмы и одним с самым богатым украинских бизнесменов Виктором Пинчуком, который финансировал деятельность его организации Amicus Europae.

Кроме этого, бывший польский Президент входит в правление созданной В.Пинчуком организации Yalta Europe Strategy.

Газета также написала, что А.Квасневский, будучи Президентом, косвенно способствовал бизнесу Яна Кульчика, но не принимал прямых решений, которые были бы ему выгодны.

Издание назвало традиционной практикой, когда бывшие высокопоставленные должностные лица работают в частных компаниях, где предоставляют консультационные услуги и часто занимаются лоббистской деятельностью, напомнив, что ряд примеров вызывают массовое возмущение. Среди них издание вспомнило историю бывшего канцлера Герхарда Шредера, который подписал договор о строительстве газопровода в обход Украины - Северного потока - а позже занял высокооплачиваемую должность в компании, которая реализовала этот проект.

GW также отметила, что польское законодательство предусматривает выплату бывшим президентам зарплаты на уровне около 3 тысяч долларов в месяц и еще почти 4 тысячи долларов на содержание офиса, отметив, что А.Квасневский, как и его предшественник Лех Валенса, зарабатывают дополнительные деньги чтением лекций.

Справка УНИАН. Kulczyk Investments является международной инвестиционной компанией, среди прочего, владеющей фирмой Kulczyk Oil Ventures, которая с 2010 года добывает газ в Украине через компанию ”Куб-Газ”.

В прошлом году Forbes оценил имущество Яна Кульчика в около 2,8 млрд дол., в то время, как польский журнал Wprost в 3,1 млрд дол. (по текущему курсу).