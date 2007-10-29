У убийцы израильского премьера Ицхака Рабина родился сын

У Игаля Амира, отбывающего пожизненное заключение за убийство израильского премьера Ицхака Рабина, в воскресенье родился сын, сообщил интернет-сайт газеты "Едиот Ахронот".

Обрезание ребенка планируется провести 4 ноября, в день 12-й годовщины гибели Рабина, ставшего жертвой и символом мирного урегулирования с палестинцами. Отцу новорожденного было отказано в просьбе присутствовать на церемонии по причине "его опасности для общества и опасности общества для него".

По сведениям издания, супругу Амира - эмигрантку из бывшего СССР Ларису Трембовлер - привезли в полдень в одну из иерусалимских клиник, где через три часа она произвела на свет первенца.

Игаль Амир - еврей, застреливший в 1995 году "архитектора" ближневосточного мирного процесса, лауреата Нобелевской премии Ицхака Рабина - получил пожизненный срок без права досрочного освобождения.

С Трембовлер Амир познакомился в тюрьме по переписке. В прошлом году они заключили брак, признанный после длительных судебных препирательств светскими властями, и получили разрешение завести ребенка.

РИА Новости