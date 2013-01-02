В Китае на строителей обрушился туннель метро

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой Синьхуа, в результате обрушения строящегося туннеля метро в Наньнине – административном центре Гуанси-Чжуанского автономного района на юге КНР – по завалами оказались метростроители. Пока не ясно, сколько людей находятся под завалами.

Происшествие случилось сегодня днем в районе улицы Миньчжу. Пока из-под земли удалось извлечь живым одного рабочего, он направлен в больницу.