Серфер своими силами отбился от акулы в Австралии
17:42, 29 декабря 2012Мир
1890 0
На побережье Австралии серфер Люк Аллен потерял часть руки и ноги во время нападения акулы.
Серфер не заметил акулы из-за дельфинов
Как передает ИТАР-ТАСС, по словам свидетеля, вокруг серфера плавала стая дельфинов, потому акула оказалась незамеченной. Хищник атаковал молодого человека трижды. С трудом отбившись от акулы, серфер добрался до берега, где его друзья оказали ему первую помощь и вызвали скорую.
Серфер был доставлен в госпиталь в Ньюкасле. Пострадавший был в сознании. Его состояние врачи оценивают как стабильное, угрозы для жизни нет. В схватке с хищником молодой человек лишился части руки и бедра.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter