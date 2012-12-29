Серфер своими силами отбился от акулы в Австралии

17:42, 29 декабря 2012
Мир
1890 0

На побережье Австралии серфер Люк Аллен потерял часть руки и ноги во время нападения акулы.

Серфер не заметил акулы из-за дельфинов

Как передает ИТАР-ТАСС, по словам свидетеля, вокруг серфера плавала стая дельфинов, потому акула оказалась незамеченной. Хищник атаковал молодого человека трижды. С трудом отбившись от акулы, серфер добрался до берега, где его друзья оказали ему первую помощь и вызвали скорую.

Серфер был доставлен в госпиталь в Ньюкасле. Пострадавший был в сознании. Его состояние врачи оценивают как стабильное, угрозы для жизни нет. В схватке с хищником молодой человек лишился части руки и бедра.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter