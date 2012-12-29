На Старый Новый год россияне выйдут на «Марш против негодяев»

Об этом УНИАН сообщил координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.

«В Мэрию Москвы подано уведомление о проведении 13 января «Марша против подлецов». Требования - отмена «антидетского» закона и роспуск Думы», - сказал С.Удальцов.

По его словам, организаторы предложили городским властям маршрут от Белорусского вокзала или Калужской площади до здания Госдумы на Охотном ряду. Количество участников акции, согласно заявке, должно составить 20 тысяч человек. Начало марша запланировано на 14:00, а сбор участников - на 13:00.

«Владимир Путин подписал закон, который обрекает сирот-инвалидов на медленную смерть. Так называемые депутаты и так называемые сенаторы, которых мы с вами не выбирали, одобрили это людоедство», - говорится в заявлении организаторов.

Как сообщал УНИАН, вчера, 28 декабря, президент РФ Владимир Путин подписал закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», среди прочего запрещающий усыновление российских детей гражданами США.