В Москве на Лубянской площади задержали лидеров российской оппозиции

Как сообщили УНИАН в пресс-службе полиции Москвы, несмотря на неоднократные предупреждения сотрудников полиции о том, что мероприятие не согласовано в установленном законом порядке, на площади собралось около 700 граждан, не менее половины из которых составляют журналисты и блогеры.

Сообщается, что в связи с тем, что граждане отказываются расходиться, а площадь фактически не вмещает такое количество собравшихся, что напрямую угрожает их безопасности, полицией были приняты меры для пресечения несанкционированного мероприятия.

По информации полиции, уже задержаны оппозиционеры Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Ксения Собчак и Илья Яшин, как непосредственные организаторы и подстрекатели, призывавшие граждан к организации несанкционированного мероприятия.

Ранее полиция Москвы сообщила, что предупредили, что любые нарушения общественного порядка, в том числе попытки проведения несанкционированных акций в столице, будут пресекаться сотрудниками правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября координационный совет российской оппозиции решил 15 декабря провести оппозиционное шествие в Москве. Организаторы планировали 15 декабря провести самую массовую акцию протеста гражданских сил за последнее время. Предполагалось, что кроме Москвы акция протеста может пройти в 50-60 городах России.

13 декабря мэрия Москвы отказала оппозиции в проведении «Марша свободы» 15 декабря С.Удальцов подчеркнул, что таким образом, марш 15 декабря официально не согласован и организаторы не намерены проводить никаких несанкционированных акций.

«Лично я приду 15 декабря в 15.00 на Лубянскую площадь. Как свободный гражданин России. И никто мне это запретить не может», - заявил С.Удальцов.

Справка УНИАН: Несогласные с очередной победой партии власти «Единая Россия» на выборах в Госдуму РФ 4 декабря создали движение «За честные выборы», которое координировало деятельность оппозиционеров по организации протестных акций. Позже оппозиция начала проводить оппозиционные антипутинские «Марши миллионов». Подобные акции в Москве проводились 6 мая, 12 июня и 15 сентября. 6 мая, накануне инаугурации Президента РФ Владимира Путина, акция в Москве закончилась столкновениями с полицией. Было задержано около 400 человек.