Греческий министр скрыл богатых родственников и поплатился

"Печально, что, согласно расследованию прокуратуры, имеются ясные указания на то, что список был искажен в той части, которая касалась родственников бывшего министра финансов Йоргоса Папаконстантину. Речь идет об огромной ответственности господина Папаконстантину, поскольку он подошел к вопросу наихудшим возможным образом и к тому же после двух лет (бездействия) заявил, что потерял оригинальный CD со списком", - приводит заявление партии РИА Новости.

В свою очередь, Папаконстантину предположил, что речь идет о заговоре против него.

"Если список и вправду был изменен, правосудие и следственные органы должны разобраться с тем, кто сделал подобное вопиющее искажение, чтобы подставить меня под удар", - говорится в заявлении Папаконстантину, который возглавлял Минфин страны в 2009-2011 годах.

В свою очередь, представитель правительства Симос Кедикоглу заявил о намерении создать парламентскую комиссию по расследованию действий бывшего министра. Оппозиционные партии, включая правых, левых радикалов и коммунистов, подвергли правительство резкой критике и потребовали немедленно расследовать дело.