Греческий министр скрыл богатых родственников и поплатился
Бывший министр финансов Греции, при котором страна де-факто обанкротилась, исключен из левоцентристской партии ПАСОК за то, что вычеркнул из списка богатых вкладчиков за рубежом четырех своих родственников.
"Печально, что, согласно расследованию прокуратуры, имеются ясные указания на то, что список был искажен в той части, которая касалась родственников бывшего министра финансов Йоргоса Папаконстантину. Речь идет об огромной ответственности господина Папаконстантину, поскольку он подошел к вопросу наихудшим возможным образом и к тому же после двух лет (бездействия) заявил, что потерял оригинальный CD со списком", - приводит заявление партии РИА Новости.
В свою очередь, Папаконстантину предположил, что речь идет о заговоре против него.
"Если список и вправду был изменен, правосудие и следственные органы должны разобраться с тем, кто сделал подобное вопиющее искажение, чтобы подставить меня под удар", - говорится в заявлении Папаконстантину, который возглавлял Минфин страны в 2009-2011 годах.
В свою очередь, представитель правительства Симос Кедикоглу заявил о намерении создать парламентскую комиссию по расследованию действий бывшего министра. Оппозиционные партии, включая правых, левых радикалов и коммунистов, подвергли правительство резкой критике и потребовали немедленно расследовать дело.