Глава ЕС говорит, что Британия может развалить Евросоюз
Председатель Европейского совета Герман ван Ромпей считает, что политика премьера Великобритании Дэвида Кэмерона может привести к очень быстрому распаду ЕС и нанести серьезный ущерб самой Британии.
Такое заявление сделал президент Европейского совета Герман Ван Ромпей в интервью британской газете The Guardian, пишет Корреспондент.
"Если каждое государство будет тенденциозно подбирать наиболее выгодные для себя части существующих законов, и отказываться от наименее приятных, союз в целом и единый рынок в частности скоро распадутся", - предупредил Ромпей.
Он признал, что у всех государств-членов ЕС есть особые запросы и потребности, "которые всегда учитываются".
"Я не хочу, чтобы какая-то страна пыталась подорвать основы нашей системы в Европе", - возмутился Ромпей.
Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон планирует вынести на референдум вопрос о выходе страны из Евросоюза.