Глава ЕС говорит, что Британия может развалить Евросоюз

20:18, 28 декабря 2012
Мир
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Председатель Европейского совета Герман ван Ромпей считает, что политика премьера Великобритании Дэвида Кэмерона может привести к очень быстрому распаду ЕС и нанести серьезный ущерб самой Британии.

Ромпей говорит, что Великобритания работает на развал ЕС

Такое заявление сделал президент Европейского совета Герман Ван Ромпей в интервью британской газете The Guardian, пишет Корреспондент.

"Если каждое государство будет тенденциозно подбирать наиболее выгодные для себя части существующих законов, и отказываться от наименее приятных, союз в целом и единый рынок в частности скоро распадутся", - предупредил Ромпей.

Он признал, что у всех государств-членов ЕС есть особые запросы и потребности, "которые всегда учитываются".

"Я не хочу, чтобы какая-то страна пыталась подорвать основы нашей системы в Европе", - возмутился Ромпей.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон планирует вынести на референдум вопрос о выходе страны из Евросоюза.

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