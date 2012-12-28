Глава ЕС говорит, что Британия может развалить Евросоюз

Такое заявление сделал президент Европейского совета Герман Ван Ромпей в интервью британской газете The Guardian, пишет Корреспондент.

"Если каждое государство будет тенденциозно подбирать наиболее выгодные для себя части существующих законов, и отказываться от наименее приятных, союз в целом и единый рынок в частности скоро распадутся", - предупредил Ромпей.

Он признал, что у всех государств-членов ЕС есть особые запросы и потребности, "которые всегда учитываются".

"Я не хочу, чтобы какая-то страна пыталась подорвать основы нашей системы в Европе", - возмутился Ромпей.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон планирует вынести на референдум вопрос о выходе страны из Евросоюза.