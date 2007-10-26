Военно-политический союз России, Индии и Китая не нужен...

Военно-политический союз России, Китая и Индии не может быть создан в ближайшей перспективе из-за существенных различий в позициях этих стран, в частности, в вопросе нераспространения ядерного оружия, считает профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Лунев.

"На сегодняшнем этапе трехсторонних отношений России, Индии и Китая не может быть и речи о создании ими полноценного военно-политического союза, так как существуют объективные противоречия во внешней политике, которую проводит на Азиатском континенте каждый из членов этой тройки", - сказал Лунев, выступая в ходе организованного РИА Новости видеомоста между Москвой и Пекином.

Одним из таких противоречий политолог назвал проблему ядерных вооружений. Россия и Китай за соблюдение режима нераспространения ядерного оружия, тогда как Индия стремится укрепить свой военный потенциал, в том числе и в ядерной области, и не демонстрирует желания создавать какие-либо общие структуры военного назначения с Москвой и Пекином. В качестве примера эксперт сослался на нежелание Индии менять свой статус наблюдателя в структуре Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и участвовать в совместных военных мероприятиях этого политического союза.

По мнению политолога, на самом деле все три страны пока и не помышляют о военно-политическом альянсе, поскольку "удовлетворены состоянием сотрудничества и, в частности, тем, что существующий формат отношений носит чисто консультативный характер и ограничивается осуществлением совместных экономических проектов".