В Китае открыли самую длинную скоростную железную дорогу в мире

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа», утром 26 декабря первый поезд с пассажирами отправился по новому пути, который связывает Пекин с городом Гуанчжоу.

Общая протяженность новой железной дороги составляет 2 тысячи 200 км. Поезда будут курсировать со скоростью 300 км/час. На преодоление всего пути, таким образом, будет тратиться около восьми часов - с учетом 35 остановок. Ранее прямая поездка из Пекина в Гуанчжоу длилась 22 часа.

С открытием новой ветки общая протяженность действующих в стране высокоскоростных железных дорог достигла 9 тысяч 300 км. По этому показателю Китай занимает первое место в мире.