Сирийские повстанцы объявили о захвате города на границе с Турцией

В прилегающем к турецкой границе населенном пункте до начала вооруженного противостояния проживали около 20 тыс. человек, его захват расширил и без того протяженную приграничную линию, подконтрольную антиправительственным силам, сообщает Associated Press.

"Харем полностью освобожден", - сообщил журналистам представитель базирующийся в Лондоне организации "Сирийская обсерватория по правам человека" (SOHR) Мохеммед Канаан. Он добавил, что последним оплотом сопротивляющихся правительственных сил стала цитадель времен крестоносцев, которую они превратили в бастион с системой огня. После завершения боя повстанцы объявили о захвате в плен не менее 30 солдат.

"Харем был очень важной целью, так как его жители до сих пор сохраняли свою верность правящему режиму", - отметил глава SOHR Рами Абдул Рахман.

В зону влияния боевиков уже входит значительная часть северной провинции Алеппо, граничащей с Турцией, замечает РосБизнесКонсалтинг. По словам повстанцев, под их контролем находится не менее трех пограничных переходов.