В КНР разъяренный водитель въехал в толпу школьников
07:16, 25 декабря 2012Мир
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Мужчина, предположительно, обозлившийся на общество, въехал на своем автомобиле в группу школьников на севере Китая, сообщает китайское государственное агентство Синьхуа.
13 детей до сих пор остаются в больнице / Фото : РІА Новости
В результате он сбил 23 ученика, 13 из которых до сих пор остаются в больнице, сообщила местная полиция.
В автомобиле мужчины находились баллон с газом и пиротехника, которые он попытался взорвать после аварии, сообщает BBC Russian.
По предварительным данным, в крови водителя следов алкоголя и наркотиков обнаружено не было.
По данным полиции, три года назад была убита дочь мужчины, после чего он многократно обращался с жалобами на судебное решение, касающееся виновников ее смерти.
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