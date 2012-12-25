В КНР разъяренный водитель въехал в толпу школьников

В результате он сбил 23 ученика, 13 из которых до сих пор остаются в больнице, сообщила местная полиция.

В автомобиле мужчины находились баллон с газом и пиротехника, которые он попытался взорвать после аварии, сообщает BBC Russian.

По предварительным данным, в крови водителя следов алкоголя и наркотиков обнаружено не было.

По данным полиции, три года назад была убита дочь мужчины, после чего он многократно обращался с жалобами на судебное решение, касающееся виновников ее смерти.