У побережья Черного моря произошло сильное землетрясение, которое ощутили жители Сочи и других населенных пунктов Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ставрополья, а также Грузии, Абхазии и Армении.

Как передает РИА Новости, об этом сообщаетcя на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По данным Обнинской сейсмостанции примерно на 18:00, интенсивность землетрясения составила 5,5 баллов. При этом руководитель сейсмостанции Сочи Елена Карпович сообщила о подземных толчках силой 6 баллов.

"Землетрясение почувствовали жители Сочи от Адлера до Дагомыса", - сказала она.

Позже Северо-Кавказский региональный центр МЧС России сообщил о том, что магнитуда землетрясения составила 5,8 единицы.

Эпицентр землетрясения располагался в море, примерно в 145 километрах от Сочи. Из крупных населенных пунктов ближе всего к эпицентру находится абхазский город Сухуми - 31 километр, по данным МЧС.

При этом Геологическая служба США приводит несколько отличные данные, согласно которым эпицентр находился примерно в 65 километрах от Сухуми.

Жертв и пострадавших, а также разрушений пока не зафиксировано. Угрозы возникновения цунами нет.