Украинская военная делегация находится с визитом в Шри-Ланке

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, И.Кабаненко провел встречу с начальником штаба обороны Главным маршалом авиации Рошаном Гунтилеке. Стороны обсудили перспективы двустороннего военного сотрудничества, в частности, в сфере военного образования, обмена опытом в развитии Вооруженных сил обеих стран.

«За годы сотрудничества у нас сложились доверительные и теплые отношения, которые имеют перспективы дальнейшего развития», – заметил И.Кабаненко, прибавив, что система украинского военного образования считается одной из лучших в Европе.

Председатель украинской военной делегации также встретился с командующим Военно-Морскими силами Вооруженных сил Шри-Ланки вице-адмиралом Джанаятхом Коломбаджем. Во время переговоров И.Кабаненко высказался за расширение сотрудничества в сфере военного образования, в частности, в подготовке специалистов всех специальностей для ВМС.

Кроме того, И.Кабаненко обсудил с командующим Военно-Воздушными силами Шри-Ланки маршалом авиации Харши Думиндом Абейвикрамом сотрудничество в вопросе ремонта и модернизации вооружения и военной техники, в подготовке военных специалистов.

Украинская военная делегация сегодня должна посетить военно-морскую базу в г. Тринкомали.