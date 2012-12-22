Украинская военная делегация находится с визитом в Шри-Ланке
Украинская военная делегация во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил адмиралом Игорем Кабаненко находится с визитом в Шри-Ланке.
Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, И.Кабаненко провел встречу с начальником штаба обороны Главным маршалом авиации Рошаном Гунтилеке. Стороны обсудили перспективы двустороннего военного сотрудничества, в частности, в сфере военного образования, обмена опытом в развитии Вооруженных сил обеих стран.
«За годы сотрудничества у нас сложились доверительные и теплые отношения, которые имеют перспективы дальнейшего развития», – заметил И.Кабаненко, прибавив, что система украинского военного образования считается одной из лучших в Европе.
Председатель украинской военной делегации также встретился с командующим Военно-Морскими силами Вооруженных сил Шри-Ланки вице-адмиралом Джанаятхом Коломбаджем. Во время переговоров И.Кабаненко высказался за расширение сотрудничества в сфере военного образования, в частности, в подготовке специалистов всех специальностей для ВМС.
Кроме того, И.Кабаненко обсудил с командующим Военно-Воздушными силами Шри-Ланки маршалом авиации Харши Думиндом Абейвикрамом сотрудничество в вопросе ремонта и модернизации вооружения и военной техники, в подготовке военных специалистов.
Украинская военная делегация сегодня должна посетить военно-морскую базу в г. Тринкомали.