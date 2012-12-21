В США детей раньше отправили на каникулы из-за слухов об апокалипсисе

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету USA Today.

Руководство учебных заведений округов Дженеси, Лапир и других, узнав о распространившихся слухах о будто бы возможной вспышке насилия в школах Мичигана на этой неделе, приняло решение отправить школьников на каникулы начиная с минувшего четверга, а не с субботы, как было запланировано по расписанию.

В некоторых других школах каникулы начнутся в пятницу. При этом никакими конкретными подтверждениями существования угрозы для учащихся администрация не располагает, меры были приняты в целях предосторожности, отмечает USA Today.

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По информации издания, причиной для беспокойства также послужили недавние события в начальной школе "Сэнди Хук"в городе Ньютаун штата Коннектикут, где 20-летний Адам Ланза устроил кровавую бойню, застрелив 27 человек, из которых 20 - дети в возрасте от пяти до десяти лет.

Дату 21 декабря 2012 года многие считают днем так называемого конца света по прогнозам древних майя. Майя считали, что в этот день произойдет окончание цикла длинного счета Эры Пятого Солнца. На этой дате календарь обрывается, что дало пессимистам основания полагать, будто древние майя таким образом предсказали конец света. Большая часть ученых заявляет, что ни о каком конце света речи в предсказаниях майя не шло.