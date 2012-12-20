Американцы массово скупают детские пуленепробиваемые рюкзаки

Такие рюкзачки почти ничем не отличаются от обычных, за исключением небольшого дополнения - в спинку такого рюкзачка вшита специальная карбоновая прокладка, которая может защитить ребенка от пулевого ранения, соолбщает РИА Новости со ссылкой на газету USA Today.

Насколько данные рюкзаки тяжелее обычных, и не влияет ли это на их удобство для ребенка, издание не уточняет.

Ранее СМИ писали о резком повышении спроса на огнестрельное оружие, вызванном событиями в Коннектикуте. По словам владельцев оружейных магазинов, спрос на оружие в предновогоднее время всегда повышается, однако после расстрела школьников продажи оружия достигли "астрономического"уровня.

Двадцатилетний Адам Ланза устроил 14 декабря кровавую бойню в начальной школе "Сэнди Хук" в городе Ньютаун штата Коннектикут, застрелив 27 человек, из которых 20 - дети в возрасте от пяти до десяти лет. Мотивы этого преступления до сих пор неясны.