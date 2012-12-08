КНДР вероятно отложит запуск своей ракеты

Как передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер, причиной стало возникновение некоторых проблем во время подготовительного периода.

КНДР 1 декабря впервые объявила о своих планах произвести пуск ракеты с научно-исследовательским спутником с космодрома «Сохэ» между 07.00 и 12.00 по местному времени в один из дней с 10 по 22 декабря.

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Планы Пхеньяна вызвали резкое осуждение со стороны международного сообщества, полагающего, что в действительности космическая программа КНДР является замаскированным испытанием баллистических ракет.

В апреле 2012 года с космодрома «Сохэ» был произведен пуск ракеты-носителя «Ынха-3» со спутником «Кванмёнсон-3», однако завершился он неудачно.

В целях подготовки к отслеживанию полета северокорейской ракеты в Желтом море свои позиции уже заняли два эсминца ВМС Южной Кореи с системой "Иджис". Еще один эсминец будет выведен в ближайшее время, передает южнокорейское агентство Ренхап.

В субботу глава японского Минобороны заявил о завершении развертывания сил самообороны. Для перехвата ракеты или ее обломков, если полет или падение таковых будут угрожать безопасности Японии, на юге страны были размещены четыре ЗРК "Пэтриот". Еще три ЗРК были размещены в столичном регионе. Кроме этого ранее в четверг по курсу полета ракеты вышли три эсминца, оснащенные системой слежения "Иджис" и зенитными ракетами большой дальности SM3.