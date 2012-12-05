НАТО требует от КНДР ввести мораторий на запуски ракет

По мнению министров, запуск станет нарушением международных обязательств Северной Кореи и поставит под угрозу мир и стабильность в регионе, сообщают РИА «Новости».

На прошлой неделе Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало информацию о планах КНДР осуществить пуск ракеты с научно-исследовательским спутником между 10 и 22 декабря.

"Мы призываем власти Северной Кореи выполнить свои обязательства в рамках международного права и волю международного сообщества, выраженную Советом Безопасности ООН, а также ввести мораторий на запуски ракет", - говорится в принятом Советом НАТО заявлении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что северокорейская ракета, установку которой на стартовую площадку на космодроме "Сохэ"специалисты начали в понедельник, будет готова к запуску в течение трех-четырех дней. Согласно заявлениям Пхеньяна, ракета должна будет вывести на орбиту научно-исследовательский спутник, однако международное сообщество подозревает, что в действительности космическая программа КНДР является завуалированным испытанием баллистических ракет.