Берлускони снова решил стать премьером Италии

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

"С горечью я возвращаюсь на службу обществу, - заявил 76-летний политик в субботу, 8 декабря. - И снова я делаю это из чувства ответственности".

Ранее Берлускони, в октябре приговоренный к году условного заключения за финансовые махинации, заявлял о намерении остаться в политике, однако предполагалось, что он не будет возглавлять свою консервативную партию "Народ свободы" на очередных парламентских выборах.

В четверг, 6 декабря, "Народ свободы" отказался впредь поддерживать кабинет действующего премьера Марио Монти, тем самым сделав вероятными досрочные всеобщие выборы. Впрочем, пока что, несмотря на демарш Берлускони, правительство получило вотум доверия в обеих палатах парламента.

Сильвио Берлускони был премьером трижды: с 1994 по 1995, с 2001 по 2006 и с 2008 по 2011 годы.