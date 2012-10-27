Налоговый мошенник Берлускони назвал судей политиканами

Об этом сообщает радио «Свобода».

В пятницу суд в Милане приговорил С.Берлускони к 4 годам тюрьмы – за уклонение от уплаты налогов. Спустя какое-то время срок наказания сократили до года, сославшись на закон об амнистии, принятый в 2006 году с целью решения проблемы переполненности итальянских тюрем.

Экс-премьера Италии вместе с другими обвиняемыми по делу также обязали возместить государству ущерб в 10 миллионов евро.

До подачи жалобы на приговор и в ожидании решения по ней С.Берлускони может оставаться на свободе.

Обвинения в адрес С.Берлускони и руководства принадлежащей ему компании Mediaset касаются схемы приобретения прав на показ американских фильмов. Следствие установило, что сделки осуществлялись через оффшорные компании, при этом – для уклонения от налогов – в финансовые органы поступала информация о выплатах, которые в действительности не производились.