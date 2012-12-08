Часть кораблей ЧФ возвращаются от Сектора Газа в Крым

Об этом сообщила в субботу пресс-служба Минобороны РФ, пишет РИА "Новости".

Отряд боевых кораблей российского Черноморского флота направлялся в район побережья Сомали, где к нему должны были присоединиться корабли Тихоокеанского флота. Планировалось, что в составе объединенной группировки корабли двух флотов будут бороться с пиратством в районе Африканского рога.

Однако в связи с обострением обстановки в зоне палестино-израильского конфликта отряд получил приказ находиться в районе побережья Сектора Газа в готовности к проведению эвакуации российских граждан с территории Палестинской автономии. В результате прохождение отрядом кораблей Черноморского флота Суэцкого канала было перенесено на более поздний срок.

"В этой связи командованием Военно-Морского Флота принято решение вернуть часть кораблей в пункты постоянной дислокации для обеспечения увольнения в запас находящихся на борту военнослужащих срочной службы", - сообщили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что остальные корабли из состава тактической группы продолжат решение задач в восточной части Средиземного моря. Вопрос о необходимости и сроках возвращения кораблей в состав тактической группы Черноморского флота в настоящее время прорабатывается.