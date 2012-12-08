Экс-главы МИД призывают Великобританию принять «закон Магнитского»

Экс-министры настаивают, что законопроект, принятый на этой неделе в США, не является шагом против российских властей, об этом они заявили в интервью газете Independent, пишет РИА "Новости".

В марте этого года депутаты британской Палаты общин представили в парламенте свое предложение, подписанное, в том числе, пятью бывшими министрами иностранных дел, о том, чтобы дать законную силу санкциям по "списку Магнитского", однако правительство отклонило документ. МИД страны тогда заявил, что Британия заняла выжидательную позицию и хочет посмотреть, как закон в случае принятия будет работать в Штатах.

Милибэнд призвал британское правительство рассмотреть хотя бы в теории то, как этот закон может функционировать в Великобритании. Рифкинд, в свою очередь, настаивает на обязательном введении санкций против фигурантов списка. "Эти шаги направлены не против российского правительства, потому что теоретически оно должно быть точно так же заинтересовано в привлечении к ответственности тех, кто воруют миллиарды рублей у российских налогоплательщиков и властей", - сказал Рифкинд.

Как сообщал УНИАН, Сенат США принял в четверг законопроект о визовых санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению конгрессменов, к нарушениям прав человека (так называемый закон о "списке Магнитского").