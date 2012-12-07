Медведев говорит, что РФ тратит по $ 70 млрд на армию не для того, чтобы воевать

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уверяет, что, несмотря на рост военных расходов, РФ не собирается ни с кем воевать.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в интервью российским телеканалам.

"Воевать мы, конечно, ни с кем не собираемся, мы миролюбивая страна", - сказал Д.Медведев.

По его словам, бюджет Министерства обороны РФ, бюджет Вооруженных сил на 2013 год составляет 2,1 трлн рублей. (около 70 млрд долл.)

При этом премьер заверил, что власти выделят в 2,5 раза больше средств на образование и здравоохранение. "Так что в этом смысле приоритеты бюджета совершенно очевидны. Это при том, что мы действительно тратим немало денег на оборону", - сказал он.

По словам Д.Медведева, рост военных расходов вызван необходимостью поднять денежное содержание военнослужащих, решить вопрос предоставления им жилья, а также вопрос закупки нового оружия и военной техники.

"У нас, к сожалению, общая ситуация с вооружением была очень и очень тяжелая, критическая, потому что степень износа вооружений по отдельным видам и родам войск достигала 70-80%. Была принята огромная программа, которая позволяет эту ситуацию изменить. И к 2020 году, наоборот, все вооружения будут практически новыми. Это очень важно для страны, тем более ядерной страны, нашей страны", - сказал он.