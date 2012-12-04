Менее 20% россиян считают Украину надежным партнером РФ (опрос)

Об этом свидетельствуют социологический опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого есть в распоряжении УНИАН.

Так, отвечая на вопрос, какая из стран СНГ является самым надежным партнером РФ на международной арене, только 17% респондентов указали Украину.

В тоже время наиболее надежными партнерами России на международной арене, по мнению опрошенных, являются страны Таможенного союза - Беларусь (46%) и Казахстан (38%). Отмечается, что россияне традиционно уже в течение последних пяти лет проведения аналогичных исследований называют эти две страны наиболее надежными партнерами России в СНГ. Остальные страны с заметным отрывом отстают в рейтинге доверия: Армения получила 5%, Киргизия и Азербайджан по 4%, Узбекистан - 3%, Молдова, Туркмения и Таджикистан - по 2%. Наименее надежным партнером на постсоветском пространстве россияне считают Грузию - с 1%. Затруднились с ответом 28%.

Аналогично россияне оценивают и руководителей стран СНГ: наибольшим доверием пользуются Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (34% и 31% соответственно). Далее с большим отрывом от них следуют Президенты Украины - Виктор Янукович (12%), Азербайджана - Ильхам Алиев (5%), Армении - Серж Саргсян и Киргизии - Алмазбек Атамбаев (по 3%), Узбекистана - Ислам Каримов, Туркмении - Гурбангулы Бердымухамедов и Таджикистана - Эмомали Рахмон (по 2%). Наименьший рейтинг доверия у Президентов Молдовы и Грузии - Николае Тимофти и Михаила Саакашвили - им доверяют лишь по 1% россиян. Затруднились с ответом 38%.

Также Беларусь и Казахстан лидируют в рейтинге стран СНГ, являющимися, по мнению опрошенных, самыми стабильными и успешными: их называют 45% и 33% опрошенных соответственно. На третьем месте - Украина (19% респондентов). Далее следуют Армения (7%), Азербайджан (6%), Грузия (5%), Туркмения (4%), Киргизия, Молдова, Узбекистан (по 3%). Таджикистан (1%). Затруднились с ответом 29%.

Беларусь и Казахстан россияне также называют среди стран, где наиболее успешно идет модернизация: их указывают 30% и 23% соответственно. Украина - на третьем месте с 14%. Остальные страны СНГ по данному критерию набрали не более 5%. Затруднились с ответом 46%.

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 24-25 ноября 2012 года. Были опрошены 1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.