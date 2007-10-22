Литва и Швеция намерены объединить электросети

Литва и Швеция для обеспечения своей энергобезопасности могут проложить по дну Балтики 350-километровый кабель и объединить электросети двух стран.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой пресс-службу литовского правительства, этот проект в понедельник обсудили премьер Литвы Гедиминас Киркилас и директор шведской компании Svenska Kraftnat Стур Ларссон.

Они рассмотрели итоги первого этапа предпроектного исследования возможности соединения национальных электросетей. В исследовании содержится анализ рынка, оценка инвестиционных потребностей и условия финансирования. Они показали экономическую целесообразность проекта. На втором этапе предстоит техническая оценка.

В беседе с представителем Швеции премьер подчеркнул политическое значение этого проекта как возможность укрепления энергетической независимости не только Литвы, но всей Балтии.

"Это соединение повысит энергетическую безопасность всего Балтийского региона и надежность энергоснабжения путем интеграции стран Балтии в энергетический рынок ЕС", - отметил премьер.

По предварительным подсчетам, реализация такого проекта обойдется примерно в 400 миллионов евро и займет около трех лет, с учетом предпроектного исследования.

В последнее время этому проекту в Литве придается все большее значение, поскольку, во-первых, кабель, соединяющий Эстонию и Финляндию, эту задачу решает лишь на 6% потребностей Балтии. Во-вторых, вот уже более 15 лет буксует проект "электромоста" из Литвы в Польшу, и шведский вариант все чаще рассматривается как возможная альтернатива.