Экс-премьер победил на президентских выборах в Словении

После обработки 99,9% бюллетеней господин Пахор набрал 67,4% голосов. За действующего президента Данило Тюрка проголосовали 32,6%.

Предполагается, что новоизбранный президент вступит в должность 23 декабря.

Как сообщает РИА Новости, в своем обращении после оглашения результатов Борут Пахор отметил, что его ждет большая работа по объединению граждан с целью преодоления экономической и социальной напряженности, с которой столкнулась его страна, все еще тяжело переживающая последствия глобального финансового кризиса.

Данило Тюрк признал поражение, поздравив господина Пахора с победой. Он поблагодарил граждан за оказанную поддержку и доверие, которые ощущал последние пять лет до момента новых президентских выборов.

Явка составила 41,9%, что является самым низким показателем для президентских выборов в Словении, провозгласившей независимость в 1991 году. Всего правом голоса обладали 1,7 млн избирателей. Президент Словении избирается сроком на 5 лет.