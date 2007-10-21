После мессы поляки идут на избирательные участки

К Польше приковано внимание всего мирового сообщества - там проходят досрочные парламентские выборы. Данные на выходе с избирательных участков будут обнародованы через 20 минут после завершения голосования, в 20.20 по местному времени (21.20 киевск). Эксперты предсказывали, что явка избирателей будет значительно выше, чем на последних выборах.

В списки для голосования внесены 30 млн человек, из которых, по данным опросов, около 60% намерены прийти к избирательным урнам. Они и определят, кто из 6187 кандидатов достоин занять 460 кресел в нижней палате парламента - Сейме, и выберут из 685 кандидатов 100 сенаторов (членов высшей палаты парламента). Каждый избиратель получает два бюллетеня: для выборов в Сенат - желтого цвета, а в Сейм - белого цвета.

Обстановка спокойная, зарегистрировано лишь несколько мелких нарушений, касающихся агитации в день выборов, что запрещено законом.

Но, вопреки прогнозам, голосование пока идет не очень активно: через пять часов после открытия избирательных участков бюллетени опустили только чуть более 8 процентов избирателей.

Возможно, это связано с тем, что многие поляки - верующие, и утром они первым делом отправились на воскресную мессу.

Согласно данным многочисленных социологических исследований, в парламент Польши точно проходят четыре политические партии: оппозиционная либеральная "Гражданская платформа" (PO) - лидер Дональд Туск, правящая консервативная партия "Право и справедливость" (PiS) - лидер Ярослав Качиньский, левый блок "Левые и демократы" (LiD) - лидер Александр Квасьневский и старейшая партия в стране - Польская крестьянская партии (PSL) - лидер Вальдемар Павляк. Все остальные партии вряд ли смогут преодолеть пятипроцентный барьер.

РИА Новости