В России восстановили кабель, оставивший Центр управления полетами без связи

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Роскосмоса Алексей Кузнецов.

По словам представителя ведомства, посадка экипажа МКС в составе Юрия Маленченко, Саниты Уилльямс и Акихико Хошиде, запланированная на 19 декабря, состоится в расчетное время, пишет РИА "Новости".

"По состоянию на 10 утра поврежденный канал восстановлен. В настоящее время сотрудники оператора тестируют линию связи совместно с Роскосмосом", - подтвердил Денис Рычка, представитель оператора "Акадо Телеком", которому принадлежит поврежденный канал связи.

Кабель был перерезан по ошибке в среду на территории Мытищинской АТС при проведении ремонтных работ сторонней компанией.

Российский Центр управления полетами из-за разрыва кабеля не мог передавать команды на гражданские спутники и российский сегмент МКС.