Франция признала сирийскую оппозицию и обещает оружие

Об этом, как передает Reuters, заявил президент страны Франсуа Олланд на пресс-конференции в Париже.

Как заявил Олланд, Сирийская национальная коалиция должна стать будущим правительством демократической Сирии, что позволит положить конец нынешнему режиму Башара Асада.

Французский президент отметил, что Париж рассмотрит вопрос поставок вооружений для СНК, как только оппозиционеры сформируют законное правительство Сирии. Впрочем, "решение будет приниматься всеми сторонами", которые признали объединенную сирийскую оппозицию, подчеркнул Олланд.