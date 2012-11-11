Нелегальный алкоголь унес уже 33 жизни в Чехии
17:53, 11 ноября 2012Мир
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Число жертв отравления нелегальным алкоголем в Чехии достигло 33 человек, в воскресенье в больнице города Фридек-Мистек скончался 63-летний мужчина.
Метиловым спиртом отравились около 90 человек
Как передает Чешское информагентство ЧТК со ссылкой на пресс-секретаря местной полиции Габриэлу Голчакову, с начала сентября по всей стране отравились метиловым спиртом около 90 человек, многие из них ослепли, пишет РИА "Новости". Этот случай массового отравления алкогольной продукцией стал самым крупным в Чехии за последние 30 лет.
«Мужчина был госпитализирован около месяца назад в связи с отравлением метанолом. Врачи долго боролись за его жизнь, однако отравление оказалось очень сильным», - сказала пресс-секретарь.
Власти Чехии вновь призывают сограждан перед употреблением крепких алкогольных напитков тщательно проверять происхождение продукции и наличие на бутылках акцизных марок.
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