Нелегальный алкоголь унес уже 33 жизни в Чехии

Как передает Чешское информагентство ЧТК со ссылкой на пресс-секретаря местной полиции Габриэлу Голчакову, с начала сентября по всей стране отравились метиловым спиртом около 90 человек, многие из них ослепли, пишет РИА "Новости". Этот случай массового отравления алкогольной продукцией стал самым крупным в Чехии за последние 30 лет.

«Мужчина был госпитализирован около месяца назад в связи с отравлением метанолом. Врачи долго боролись за его жизнь, однако отравление оказалось очень сильным», - сказала пресс-секретарь.

Власти Чехии вновь призывают сограждан перед употреблением крепких алкогольных напитков тщательно проверять происхождение продукции и наличие на бутылках акцизных марок.