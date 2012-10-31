Газпром договорился с Венгрией о «Южном потоке»

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома» по итогам рабочего визита заместителя председателя правления компании Александра Медведева в Венгрию.

В рамках визита прошла встреча с Главным исполнительным директором компании MVM Чабой Байи. Было подписано новое соглашение акционеров совместной проектной компании South Stream Hungary Zrt.

В рамках подписанного соглашения акционеров было принято окончательное положительное инвестиционное решение по строительству венгерского участка газопровода «Южный поток», протяженность которого составит 229 км.

Кроме того, венгерская сторона объявила о том, что газопроводу «Южный поток» на территории Венгрии присвоен статус проекта национального значения.

«Реализация совместно с нашими венгерскими партнерами проекта строительства газопровода «Южный поток» является важным элементом новой архитектуры европейской энергетической безопасности. Такая система способна обеспечить бесперебойные поставки газа и предоставить Венгрии долгосрочную выгоду и стабильность», - сказал А.Медведев.

«При поддержке венгерского правительства мы намерены повышать энергетическую безопасность и диверсифицировать маршруты поставок природного газа в Европейский союз. Проект «Южный поток» является важным элементом нашей долгосрочной стратегии и значительным шагом на пути к реализации наших амбиций по строительству успешной интегрированной национальной энергетической группы MVM с региональным охватом и рыночным весом», - сказал Чаба Байи.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект строительства газопровода «Южный поток» через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы.

В феврале 2008 года Россия и Венгрия подписали межправительственное соглашение, предусматривающее присоединение Венгрии к проекту газотранспортной системы «Южный поток».

10 марта 2009 года «Газпром» и Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB) подписали Базовое соглашение о сотрудничестве по строительству газопровода и транзиту природного газа через территорию Венгерской Республики в рамках проекта «Южный поток».

29 января 2010 года «Газпром» и MFB выступили учредителями совместной проектной компании (СПК) South Stream Hungary Zrt.

В октябре 2011 года правительство Венгрии приняло решение о смене уполномоченной компании в рамках реализации проекта «Южный поток» на территории Венгрии. Новый партнер - MVM Zrt. (ЗАО «Венгерские энергетические компании»).

MVM - венгерская государственная компания, занимающаяся поставками электроэнергии. MVM владеет национальной газотранспортной системой и обеспечивает поставки энергоресурсов на внутренний рынок.

В 2011 году объем поставок российского газа в Венгрию составил 6,26 млрд куб. м.