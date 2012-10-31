Жертвами урагана «Сэнди» в США и Канаде уже стали 50 человек

Об этом передает РИА Новости соссылкой на телеканал CBS News.

Ранее сообщалось о 36 погибших.

Только в штате Нью-Йорк от удара стихии погибли, по последним данным, 18 человек. Еще по несколько человек погибли в штате Пенсильвания, Нью-Джерси, Мэриленд и Виргиния. О жертвах сообщают власти и других штатов на восточном побережье страны.

Основные причины гибели людей - падение деревьев, дорожных знаков, рекламных щитов.

По данным газеты Los Angeles Times, ущерб от урагана уже оценивается в 20 миллиардов долларов. Число потребителей, которые остались без электричества в восточных штатах США, достигает 8,2 миллиона человек.

Ураган "Сэнди", до этого бушевавший в странах Карибского бассейна и унесший жизни более 60 человек, обрушился на восточные штаты США в ночь на вторник. Скорость ветра в настоящее время достигает 105 километров час.